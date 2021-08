Publicado 18/08/2021 19:30 | Atualizado 18/08/2021 20:30

Dia Nacional de Combate ao Fumo, celebrado no dia 29 de agosto. ARRAIAL DO CABO – A cidade de Arraial do Cabo , na Região dos Lagos do Rio, terá entre os dias 23 e 27 de agosto, uma programação que inclui palestras, orientações e rodas de conversa sobre os malefícios do tabagismo para a saúde. A iniciativa da Secretaria Municipal de Saúde faz parte do, celebrado no dia 29 de agosto.

Segundo a Prefeitura, a programação é aberta ao público, em geral, e será realizada nas Estratégias de Saúde da Família (ESFs). Para participar, basta apresentar o cartão do SUS. Veja a programação completa:

• 23 de agosto - às 9h: ESF de Monte Alto, e às 14h na ESF de Figueira;

• 24 de agosto - às 14h: ESF do Sabiá;

• 25 de agosto - às 9h: ESF da Prainha, e às 14h na ESF da Boa Vista;

• 26 de agosto - às 9h: ESF Hermes Barcelos, e às 14h na ESF do Canaã;

• 27 de agosto - às 9h: ESF do Morro da Cabocla, e às 14h no CAPS.