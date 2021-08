Acidente aconteceu na Estrada da Rebeche, no bairro Vila Industrial - Foto: Divulgação

Acidente aconteceu na Estrada da Rebeche, no bairro Vila IndustrialFoto: Divulgação

Publicado 18/08/2021 16:40

Segundo testemunhas, Jefferson estava de carona no trator, o que é proibido pelo Código de Trânsito Brasileiro (CTB), quando teria se desequilibrado, caído do veículo e batido a cabeça. O corpo de Bombeiros informou que foi acionado por volta das 10h45, mas quando chegou ao local, o homem já estava sem vida.



O acidente aconteceu na Estrada da Rebeche, uma via que está sendo utilizada provisoriamente para o acesso ao Centro da cidade, por conta da interdição da RJ-140. Peritos da Polícia Civil estiveram no local para fazerem um laudo técnico. O caso foi registrado na 132ª Delegacia Policial, onde o motorista do trator prestou depoimento.

Durante o atendimento da ocorrência, o trânsito no local ficou lento. O corpo da vítima foi removido, por volta das 12h15, para o Instituto Médico Legal (IML) de Cabo Frio. Informações sobre o horário do velório e local do sepultamento, ainda não foram divulgadas pela família.

A Prefeitura de Arraial do Cabo divulgou uma nota de pesar, lamentando a morte do servidor público e decretou luto oficial no município. “O serviço de assistência social da Secretaria de Desenvolvimento Social, bem como a Secretaria de Serviços Públicos, onde o funcionário era lotado, prestará toda assistência aos familiares, nesse momento”, acrescentou o município.