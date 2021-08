Diretor-presidente da Prolagos, Pedro Freitas (à esquerda), conversa com o prefeito de Arraial do Cabo, Marcelo Magno - Foto: Divulgação

Publicado 17/08/2021 15:00 | Atualizado 17/08/2021 15:06

R$ 40 milhões em obras de saneamento nos distritos. Os recursos serão somados aos outros R$ 73,8 milhões, anunciados pela Prolagos, há cerca de três semanas, com a mesma finalidade, totalizando quase R$ 114 milhões em obras de saneamento no município. ARRAIAL DO CABO – O prefeito de Arraial do Cabo , na Região dos Lagos do Rio, Marcelo Magno, anunciou nesta segunda-feira (16), um subsídio de maisnos distritos. Os recursos serão somados aos outros R$ 73,8 milhões, anunciados pela Prolagos, há cerca de três semanas, com a mesma finalidade, totalizando quase R$ 114 milhões em obras de saneamento no município.

De acordo com a Prefeitura, a iniciativa faz parte de uma parceria público-privada com a Prolagos, concessionária responsável pelos serviços de saneamento básico na Região dos Lagos. Com a contrapartida do município, o prefeito afirmou que espera reduzir de cinco para quatro anos o prazo para conclusão dos trabalhos, que devem ter início já em 2022.

"É uma iniciativa fundamental para a cidade. É garantia de dignidade e qualidade de vida para a população. Desde que assumimos o governo, o saneamento tem sido um pilar de nossa gestão, criamos uma pasta junto a secretaria do Ambiente para tratar apenas disso. E hoje, já vemos o fruto deste trabalho", destacou o prefeito.

Segundo o planejamento da Prefeitura, a expectativa é de que a obra de saneamento atenda, em Arraial do Cabo, cerca de 12 mil moradores em Pernambuca, Caiçara, Sabiá e a Rua Esperança, com implantação de rede de água e de esgotamento sanitário, o que vai auxiliar na conservação ambiental da Lagoa de Araruama.



A ampliação da estação de tratamento também vai permitir maior quantidade de água na região central da cidade e a intervenção prevê ainda a implantação de um reservatório de água tratada, de uma nova adutora, rede coletora na Vila da Álcalis e na Praia dos Anjos.



“Além dos distritos, o planejamento é minimizar o impacto do Canal da Avenida da Liberdade, na Praia dos Anjos e a captação do esgoto da Vila Industrial, que hoje acontece sem tratamento na Praia do Pontal”, diz um trecho da nota divulgada pelo município, sobre os benefícios da obra.

PLANO DE INVESTIMENTOS PARA A REGIÃO DOS LAGOS