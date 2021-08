Expectativa da Fipac é de que a laje do píer seja concretada ainda nesta semana - Foto: Divulgação

Publicado 17/08/2021 13:35





A engenheira responsável pela obra, Ebylin Lopes, explicou que no local foi feita uma estruturação com estacas e a laje do píer foi ampliada, passando de cerca de 100m², para em torno de 300m². Segundo a Fundação, a obra estava paralisada desde 2019, e foi retomada em março, com o objetivo de desafogar o fluxo de embarcações e revitalizar a área. ARRAIAL DO CABO – A obra de recuperação e estruturação do cais, na Fundação Instituto de Pesca de Arraial do Cabo (Fipac), na Região dos Lagos do Rio, está em fase final. Na previsão inicial, o trabalho deveria ter sido concluído há cerca de duas semanas , mas a chuva e o mau tempo dos últimos dias atrapalharam o andamento da obra, e a expectativa é de que ainda nesta semana a laje do píer seja concretada.A engenheira responsável pela obra, Ebylin Lopes, explicou que no local foi feita uma estruturação com estacas e a laje do píer foi ampliada, passando de cerca de 100m², para em torno de 300m². Segundo a Fundação, a obra estava paralisada desde 2019, e foi retomada em março, com o objetivo de desafogar o fluxo de embarcações e revitalizar a área.

A entrada da marina também está sendo revitalizada, e inclui a construção de um muro de separação da praia, nova iluminação e reforma do posto do Instituto Chico Mendes de Conservação da Biodiversidade (ICMBio). O estacionamento de motocicletas vai ser ampliado de 30 para mais de 50 vagas disponíveis, e as árvores não nativas que estavam danificando a rede elétrica e a estrutura do muro, foram removidas do local. A Fipac informou que programou um replantio com árvores nativas.