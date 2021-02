Agentes estiveram em dezenas de condomínios e residências, em Arraial do Cabo Foto: Divulgação

Por O Dia

Publicado 08/02/2021 09:00

ARRAIAL DO CABO – O Procon Estadual do Rio de Janeiro instaurou um processo administrativo sancionatório para apurar denúncias de moradores de Arraial do Cabo, na Região dos Lagos do Rio, por falhas na prestação dos serviços das concessionárias Enel, responsável pelo fornecimento de energia elétrica, e da Prolagos, responsável pelo abastecimento de água na região.

Segundo o Procon, moradores relatam constantes problemas relacionados à falta de água e energia elétrica nos bairros Prainha, Praia dos Anjos, Canaã, Caiçara, e nos distritos de Figueiras e Monte Alto. Por conta de reclamações, na última sexta-feira (5), os agentes do Procon vistoriaram dezenas de condomínios e residências nas referidas localidades.



De acordo com o Procon, nos locais em que os agentes estiveram, os moradores relataram que a falta de energia elétrica é frequente a qualquer horário do dia, e que, em alguns casos, inclusive, foram registradas queima de aparelhos eletrônicos e eletrodomésticos.



Em todos os locais vistoriados, o Procon afirmou que os moradores também relataram que o fornecimento de água é irregular, principalmente, nos meses referentes a alta temporada. Para minimizar o problema, alguns moradores recorrem ao caminhão-pipa. No momento da ação, uma das residências estava sem abastecimento de água, o que os agentes comprovaram através do hidrômetro do imóvel.



As ações do Procon foram realizadas após o prefeito da cidade, Marcelo Magno, se reunir com o presidente da autarquia, Cássio da Conceição Coelho, na última terça-feira (2), pedindo apoio para apurar inúmeras denúncias dos consumidores.



O DIA entrou em contato com as concessionárias Enel e Prolagos e aguarda um posicionamento sobre as denúncias apresentadas.