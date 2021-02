Por O Dia

Antônia Fontenelle esperneou, fez biquinho, bateu no peito e disse que não ia aceitar acordo em nenhum dos seus processos. Por tudo isso, esta humilde colunista que vos escreve levou um baita susto ao ser informada de que a influencer disse que gostaria de fazer um acordo com o Ministério Público no inquérito que investiga a denúncia feita pela atriz, Giselle Itié, contra a loira. Fontenelle manifestou interesse em fazer um acordo para que a queixa-crime não vire processo. O problema é que a lei exige que o acusado não tenha feito nenhum outro acordo semelhante nos últimos cinco anos e a loira deve ter esquecido que cumpriu uma transação penal em junho de 2018, na ação número 0013450-04.2016.8.19.0209, pelos crimes de ameaça e injúria. Se algum dos seis leitores desta coluna puder avisar... acho que ajuda.