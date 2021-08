Publicado 17/08/2021 16:30 | Atualizado 17/08/2021 16:36

Covid-19, no município. O posicionamento da Secretaria Municipal de Saúde acontece após boatos, nas redes sociais, de que uma pessoa teria contraído a mutação mais contagiosa do novo coronavírus, na cidade. ARRAIAL DO CABO – A cidade de Arraial do Cabo , na Região dos Lagos do Rio, divulgou nesta terça-feira (17), um comunicado afirmando que não há, até o momento, nenhum registro da variante delta da, no município. O posicionamento da Secretaria Municipal de Saúde acontece após boatos, nas redes sociais, de que uma pessoa teria contraído a mutação mais contagiosa do novo coronavírus, na cidade.

O município esclareceu que, todas as informações relacionadas à Covid-19 na cidade são atualizadas periodicamente no site oficial da Prefeitura, incluindo os dados do andamento da vacinação. A Secretaria Municipal de Saúde reforça que o hospital da cidade vai manter a ala para atender pacientes infectados pela Covid-19, enquanto durar a pandemia, assim como os equipamentos e leitos, sendo oito clínicos e quatro de Unidade de Pacientes Graves (UPG).

A Secretaria Municipal de Saúde informou ainda que continua vacinando os moradores contra o novo coronavírus e que mais de 60% da população já recebeu a primeira dose do imunizante . “Mesmo com a vacina, a Prefeitura pede para que a população mantenha os cuidados de prevenção para evitar um novo pico de contaminação com a nova variante do vírus”, diz um trecho do comunicado divulgado pelo município.

CIDADE TEM 88 ÓBITOS PELA DOENÇA

Desde o início da pandemia, Arraial do Cabo registra 1.627 casos confirmados da Covid-19, incluindo 88 mortes pela doença, de acordo com o painel epidemiológico que mostra o avanço da doença no município. Ainda conforme os dados, a cidade não registra nenhuma nova morte pela doença há duas semanas.