Uma das estudantes com deficiência no município é Ana Júlia Barbosa, de 10 anosFoto: Divulgação

Publicado 18/08/2021 17:20

ARRAIAL DO CABO – Alunos com deficiência visual da rede pública municipal de ensino de Arraial do Cabo , na Região dos Lagos do Rio, receberam material didático de introdução em braille. Segundo a Secretaria Municipal de Educação, a cidade possui 236 alunos com algum tipo de deficiência, incluindo duas alunas cegas e um com baixa visão.