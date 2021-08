Partidas vão acontecer no Estádio Municipal Hermenegildo Barcelos - Foto: Lucas Madureira

Publicado 20/08/2021 23:00 | Atualizado 20/08/2021 23:01

ARRAIAL DO CABO – Oito equipes vão participar, a partir deste domingo (22), da Copa de Futebol Izaías Teixeira, em Arraial do Cabo , na Região dos Lagos do Rio. A competição será realizada pela Superintendência Municipal de Esporte e Lazer, e os jogos vão acontecer no Estádio Municipal Hermenegildo Barcelos, no Centro da cidade.