Atletas desafiam as alturas pelo novo recorde de Highline em Magé. - Divulgação/Gustavo Souza.

Atletas desafiam as alturas pelo novo recorde de Highline em Magé.Divulgação/Gustavo Souza.

Publicado 19/08/2021 15:20

Magé - Natureza, esportes radicais e desafios ao ar livre. Essa combinação estará em um só lugar neste final de semana: o desafio de Highline Magé nas Alturas, em Pau Grande, no sexto distrito de Magé.“Estamos recebendo 30 atletas de todo o Brasil, e uma alemã, que encontraram no Morro Dois Irmãos, em Pau Grande, as características ideais para estabelecer o novo recorde de Highline. Não poderíamos ficar de fora porque o esporte de aventura é mais um atrativo turístico que merece nosso apoio e todo o nosso incentivo. E toda a ação que vai acontecer lá no cume, vamos transmitir ao vivo para quem estiver na Praça Montese, onde vai ocorrer uma série de atividades gratuitas para a população”, disse o prefeito Renato Cozzolino.

A meta da travessia é superar os 1.028 metros do atual recorde sul-americano, registrado no Chile em 2020, e também bater o atual recorde brasileiro, de 750 m, atingido em 2018. “Vamos montar o maior Highline das Américas e fazer a travessia para bater o recorde das Américas, o brasileiro e fazer a maior travessia vendado”, revelou Matheus Vidal, que faz parte da equipe que é a atual recordista e está com os atletas no desafio Magé nas Alturas.

Publicidade

De acordo com o engenheiro Henrique Oliveira, atleta de Highline e um dos organizadores do ‘Magé nas Alturas’, "a equipe está montando uma estrutura com três fases de travessia, com 400 m, 200 m e 1 km, a primeira fita de quatro dígitos do Brasil. Nossa intenção é atingir pela primeira vez uma travessia desse nível no Brasil, valorizando o esporte e a nossa cidade”, explica Henrique.

A programação acontece neste sábado e domingo, a partir das 10h da manhã, na Praça Montese, em Pau Grande e é aberto ao público.

Publicidade

Esquema especial

Os atletas já estão em Magé desde a última terça no alojamento montado pela Secretaria de Esporte, Turismo, Lazer e Terceira Idade no Ginásio Poliesportivo Nelson Ferreira Lima, e diariamente estão subindo ao local para montar a estrutura e testar a travessia. A Secretaria de Saúde, Governo e Fundação também estão participando da ação com estrutura de serviço médico, suporte aos atletas e no apoio cultural.

Publicidade

Na programação também está a edição especial do projeto Arte na Praça, por isso terá um esquema especial de trânsito que é fechado a partir da igreja de Sant'Anna, para livre circulação do público e as atividades ao ar livre.

“Teremos uma programação dinâmica e para toda a família, com as oficinas, tendas de atividades, feira de artesanato e música ao vivo. E vamos transmitir flashes ao vivo, além de imagens de todo esse processo de montagem da travessia, num telão montado na Praça Montese. Só não pode esquecer a máscara!”, detalha o secretário de Comunicação, Bruno Lourenço.

Publicidade

Programação: Magé nas Alturas

21/8/2021 (sábado)

Publicidade

10h - Início das oficinas (Praça Montese, Pau Grande)

Serpente | Parkour | Circo (malabares, argola, perna de pau, tecidos e outros) | Slackline | Espaço Kids

10h - Aulão de Zumba

Publicidade

14h - Dj Lexnoise

16h - Banda Blokes

Publicidade

O dia todo: Highline, Estátua Viva e Feira de Artesanato

22/8/2021 (domingo)

Publicidade

10h - Abertura

11h - Início das oficinas

Parkour | Circo (malabares, argola, perna de pau, tecidos e outros) | Slackline | Espaço Kids

Publicidade

14h - Dj Lexnoise

15h - Desfile infantil do AMA

Publicidade

18h - Show com Banda Blokes

O dia todo: Highline, Estátua Viva e Feira de Artesanato