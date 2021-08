O posto do Detran de Magé fica na Avenida Simão da Mota, 369 no Centro. - Divulgação

Publicado 18/08/2021 14:56

Magé - No próximo sábado (21/08), o Detran.RJ vai realizar o 38º mutirão desde o início da pandemia. Serão oferecidas 5,8 mil vagas para os serviços de habilitação, identificação civil e veículos, distribuídas em 100 unidades de atendimento de todo o Estado do Rio. Em Magé, os serviços de identidade e habilitação estarão disponíveis das 8h às 16h, no posto na Avenida Simão da Mota, 369 no Centro.



O agendamento deverá ser feito pelo site do Detran (www.detran.rj.gov.br) ou pelo teleatendimento, nos números (21) 3460-4040, 3460-4041 ou 3460-4042, das 6h às 21h. As vagas serão disponibilizadas a partir das 12h desta quarta-feira (04/08).



O órgão pede aos usuários que, na impossibilidade de realizar o serviço previamente agendado, desmarque o atendimento com antecedência, para evitar que as vagas sejam desperdiçadas e permitir que outras pessoas sejam atendidas.



“Além dos mutirões, que já atenderam cerca de 170 mil usuários aos sábados, retomamos a vistoria itinerante, levando os serviços veiculares aos municípios que não possuem postos de vistoria. Mesmo com as medidas de distanciamento, estamos trabalhando para disponibilizar o maior número de vagas à população fluminense”, destacou o presidente do Detran.RJ, Adolfo Konder.