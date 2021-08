Campanha intensifica e apoia o aleitamento materno nas Unidades de Saúde da Família de Magé. - Divulgação/Lucas Santos.

Publicado 17/08/2021 16:57

Magé - Durante todo o mês de agosto, a Secretaria Municipal de Saúde de Magé está promovendo eventos de conscientização com as gestantes que fazem pré-natal nas Unidades de Saúde da Família (USFs) e as mães com recém-nascidos sobre a importância do leite materno. As ações fazem parte da campanha “Agosto Dourado", dedicada à intensificação das ações de promoção, proteção e apoio ao aleitamento materno que previne doenças da infância.

“Durante todo o mês de agosto todas as USFs estão tendo eventos voltados para o Agosto Dourado. Todos os nossos enfermeiros estão preparados, afinal o pré-natal inicia por eles. Nesse acompanhamento, eles começam a ensinar e informar a gestante sobre como é feita a massagem e a importância de expor a mama no sol para prepará-la. Falamos também sobre a questão do uso do sutiã adequado e a alimentação para que o leite seja ainda mais rico em nutrientes necessários”, explica Carolina Biancardi, coordenadora do Programa de Atenção Integral à Saúde da Mulher, Criança e Adolescente (PAISMCA).

A gestante Karolaine Almeida, grávida de três meses e acompanhada pela USF Buraco da Onça, falou sobre a importância de receber as orientações já no pré-natal.

“Como sou mãe de primeira viagem, essa palestra me ajudou muito, porque tinha muitas dúvidas, como o tempo que eu preciso dar de mamar, pois, trabalho e preciso saber dessas coisas. Me ajudou a esclarecer também que a amamentação faz muito bem e ainda evita não ter pedra nos seios ou até mesmo o câncer. O leite faz muito bem para criança e eu não sabia de nada disso, foi excelente o encontro”, conta Karolaine.

Alice, mãe da pequena Isabel de dois meses, teve dificuldade para amamentar nos primeiros dias.

“Nos primeiros dias foi bem difícil, mas agora já estou conseguindo e ela está mamando direitinho, isso que importa. Sabemos da importância do leite materno e então segui todas as orientações quando fiz o pré-natal e está tudo certo”, comemora.