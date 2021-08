Cerca de 500 universitários são beneficiados com o Passe Livre em Magé. - Divulgação/Lucas Santos.

Publicado 16/08/2021 17:14 | Atualizado 16/08/2021 17:22

Magé - A Prefeitura de Magé realizou no último sábado (14), a cerimônia de renovação do Passe Livre Universitário para mais de 200 estudantes do 4°, 5° e 6° Distritos, na quadra da Escola Municipal Geralda Izaura Ferreira Telles, em Piabetá. O benefício, concedido através do Cartão Riocard pelo governo municipal, garante as passagens de ônibus dos estudantes da cidade para universidades públicas e privadas do Rio, Niterói, São Gonçalo e outros municípios da Baixada Fluminense e Região Serrana.

Governo anunciou ampliação do benefício para 700 alunos ainda este ano. Divulgação/Lucas Santos.

Os universitários e moradores do 1°, 2° e 3° Distrito participaram de evento semelhante na semana passada, quando também foram contemplados com o benefício. O Passe Livre Universitário atende, atualmente, 500 estudantes, mas o atual governo já anunciou a ampliação do benefício para 700 ainda este ano. O programa é realizado pela Secretaria Municipal de Governo através da Coordenadoria de Juventude."É importante dizer que, mesmo sendo um programa da Coordenadoria da Juventude, ele atende mageenses de todas as faixas etárias que estejam cursando uma universidade. Além disso, mostra a preocupação e compromisso do nosso governo com a Educação, visando à preparação de todos para o mercado de trabalho e ao desenvolvimento socioeconômico da nossa cidade", ressaltou o prefeito Renato Cozzolino.O secretário de Governo, Vinícius Cozzolino, destacou como o município teve que driblar os obstáculos para colocar o programa em funcionamento."Quando assumimos o governo, o programa estava suspenso e não encontramos previsão orçamentária para executá-lo. Tivemos que lutar, tirar recursos do orçamento e organizar a casa para tocar o programa. Com muito esforço, conseguimos retomar a iniciativa tão importante para que os estudantes possam realizar o sonho de cursar uma universidade", revelou o secretário.O secretário municipal de Comunicação e Evento, Bruno Lourenço, relatou a sua própria experiência como universitário para mostrar a importância do programa social."Ao contrário de outros municípios que cancelaram o benefício, o prefeito Renato e o secretário Vinícius tiveram a sensibilidade de continuar com o programa e até anunciam a sua ampliação. Eu não tive esta oportunidade e conheço bem as dificuldades do estudante. Além de ter que enfrentar um transporte precário, o que me obrigava a sair às cinco da manhã de casa para assistir às aulas da faculdade no Centro do Rio, muitas vezes eu usava o dinheiro do lanche para custear as passagens de ônibus", contou Bruno.O sentimento de gratidão em relação ao benefício é comum tanto para os que estão iniciando a jornada universitária quanto para os recém-formados."Se eu não tivesse o Passe Livre Universitário, talvez eu não desse continuidade ao meu curso. É ele que me ajuda a estar na faculdade, pois estudo em Niterói e moro em Suruí. O valor da passagem é muito alto. Agradeço à Prefeitura porque é uma política pública muito importante", disse Glauber Carvalho, 24 anos, que cursa o 2º período de Pedagogia na UFF."Hoje estou devolvendo o cartão e agradeço porque ele foi muito necessário na minha formação universitária, principalmente porque em boa parte do curso meus pais estavam desempregados. Ao entregar o cartão, espero que ele siga sendo útil para outro jovem que vai ser beneficiado no meu lugar", disse o morador de Fragoso Lucas Pacheco, de 24 anos, que acaba de concluir o curso de Arquitetura na UFRJ.De acordo com o coordenador da Juventude, Samuel Estevão, Magé é o único município da Baixada Fluminense que fornece o benefício neste formato do Riocard para os universitários terem acesso aos ônibus."Como as passagens são muito caras, principalmente por conta dos pedágios que nos cercam, entendemos que investir na Educação é investir no futuro da nossa cidade", definiu o coordenador.