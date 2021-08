Polícia Militar prende dois suspeitos do tráfico com grande quantidade de drogas no bairro Barbuda, em Magé. - Divulgação/PMRJ

Publicado 13/08/2021 19:22

Magé - Policiais do 34° BPM de Magé prenderam nesta sexta-feira (13), dois suspeitos do tráfico com grande quantidade de drogas no bairro Barbuda, em Magé. Conhecido como “Cigarrinho”, de 19 anos e seu comparsa, vulgo “Feijão”, de 23, foram pegos em flagrante com 420 envelopes de maconha, 157 de cocaína, dois rádios transmissores e uma base carregadora de rádio.



Segundos os policiais, a apreensão ocorreu após uma denúncia anônima. Os suspeitos não reagiram à prisão sendo conduzidos para a 65ªDP, onde foram autuados por tráfico de drogas.



Denúncia



A sociedade pode contribuir com as ações da Polícia Militar de qualquer cidade do Estado, pelo 190 ou, sem precisar se identificar, por meio do disque-denúncia 2253-1177. Nesse número, qualquer cidadão pode informar situações suspeitas ou crimes. Exemplos: a presença de foragidos da Justiça com mandado de prisão em aberto e ponto de venda de droga.