Nova variante Delta: Prefeitura de Magé intensifica campanha contra Covid nas ruas. - Divulgação/Gilson Jr.

Publicado 13/08/2021 16:21

Magé - A nova variante do coronavírus conhecida como Delta está preocupando as autoridades de todo o Estado do Rio de Janeiro. Pensando em chamar atenção da população para reforçar os cuidados com a Covid-19, profissionais da Secretaria Municipal de Saúde foram para as ruas do Fragoso, nesta quinta-feira (12/08), abordar moradores e comerciantes.

“As pessoas estão cansadas com a pandemia. Já são quase dois anos de cuidado intenso. Mesmo assim, é preciso não deixar de se prevenir, usando máscara, mantendo o distanciamento, lavando as mãos constantemente e passando álcool gel nas mãos”, reforçou o prefeito de Magé, Renato Cozzolino.



A campanha de sensibilização da população “Magé contra a Covid-19” segue até o próximo sábado (14/08), chegando às ruas de todos os distritos. A vice-prefeita de Magé, Jamille Cozzolino, esteve no primeiro dia de reforço da campanha no sexto e no segundo distritos. “Começamos hoje uma nova campanha de conscientização para que a população não se esqueça de tomar todas as medidas para evitar a contaminação do coronavírus. Isso é importante para o controle da doença e para que a Prefeitura não tenha que tomar uma ação mais restritiva”, salientou Jamille.



O secretário Municipal de Saúde, José Carlos de Oliveira confidenciou estar preocupado com o avanço da variante delta. “Estamos intensificando a campanha para evitar a chegada da nova cepa do coronavírus em nosso município. Por isso, além de falar sobre a prevenção, estamos convidando as pessoas a procurarem um dos 28 postos de vacinação espalhados por Magé para se imunizarem”, frisou. Durante a caminhada, o secretário conversou com pessoas que tomaram a primeira dose, mas ainda não receberam a segunda: “Quem tomou a Astrazeneca e está a um mês de tomar a segunda dose já pode ir se vacinar”.



'Epicentro' da variante Delta, diz Secretaria Estadual de Saúde



Um documento da Secretaria Estadual de Saúde do RJ diz que capital é 'epicentro' da variante delta e pede mais leitos na rede. O despacho enviado à subsecretária de Atenção à Saúde pede urgência, considerando haver grande circulação da população da Baixada na capital. A variante delta, originária na Índia, é mais contagiosa. Ainda não se sabe, entretanto, se a cepa é mais agressiva contra o organismo.



Um levantamento por amostragem divulgado no último dia 4 pela própria SES apontava que 45% dos pacientes cariocas contaminados estavam com a cepa deltado coronavírus. Esta semana, o secretário estadual de Saúde, Alexandre Chieppe, afirmou acreditar que na próxima pesquisa de sequenciamento genético, a delta já apareça como cepa predominante. Não foi dito quando esse estudo será apresentado.