Prefeitura de Magé divulga resultado final da votação popular do Orçamento Participativo.Divulgação.

Publicado 12/08/2021 16:45

Magé - Asfalto e saneamento básico foram as opções mais votadas entre as três prioridades em todos os distritos no Projeto Orçamento Participativo, onde os mageenses tiveram a oportunidade de indicar o que a Prefeitura deve fazer na cidade no próximo ano. A população também escolheu como prioridades para o município a implantação do Centro de Saúde da Mulher, uma Escola Técnica e o Hospital Oftalmológico.



“O orçamento participativo é um projeto que deu muito certo e estamos felizes com o resultado, porque mostra que a opinião da população tem importância. O morador sabe mais do que nós o que precisa ser feito. O asfalto e saneamento básico foram as opções mais votadas em todos os distritos e vamos cumprir tudo o que prometemos. A ideia é fazer isso todos os anos para que o orçamento seja construído com a ajuda da população, vamos continuar governando com amor e trabalhando com muita responsabilidade”, declarou o prefeito Renato Cozzolino, sobre a iniciativa inédita no estado do Rio.



A Secretaria Municipal de Orçamento e Planejamento montou uma metodologia para o Plano Plurianual (PPA) e dividiu a Prefeitura de Magé em cinco eixos para que fosse criada a votação: desenvolvimento econômico social, desenvolvimento humano, saúde, gestão e cidade. A secretária da pasta, Micaela Zeferino, detalhou quais serão os próximos passos para que o que foi escolhido seja feito.



“Os principais programas enviados pelas Secretarias Municipais foram para votação da população e agora, com o resultado, vamos colocar mais previsão orçamentária no primeiro ano para as ações que foram vencedoras. Essa votação vai impactar tanto no PPA quanto na LOA. Porque na LOA, que é a Lei Orçamentária Anual, faremos uma previsão de orçamento para essas ações que foram votadas. Vamos transformar isso em valores reais e fazermos toda a estimativa de receita e a despesa. Em seguida, enviamos para a Câmara Municipal, pois temos o prazo máximo de entrega em 31 de agosto. O Poder Legislativo vai analisar e votar se os vereadores vão fazer alguma emenda e depois acaba o processo”, explica Micaela.



Resultado da Votação Popular do Orçamento Participativo de Magé:



1º distrito:

Reativação da Casa de Saúde N. Sra da Piedade 29,7%

Asfalto e Saneamento Básico 21,3%

Construção de Nova Rodoviária 15,4%



2º distrito:

Organização do Turismo nas Cachoeiras – 25,6%

Asfalto e Saneamento Básico – 18,8%

Calçamento e Ciclovia na Estrada Municipal – 13,1%



3º distrito:

Asfalto e Saneamento Básico – 22,7%

Calçamento e Ciclovia na Estrada Municipal – 21,6%

Recuperação e Manutenção de Estradas e Pontes da Área Agrícola – 16%



4º distrito:

Construção do Complexo da Água Doce – 22,9%

Canalização do Valão do Partido – 22,2%

Asfalto e Saneamento Básico – 22,1%



5º distrito:

Asfalto e Saneamento Básico – 30,4%

Calçamento e Ciclovia da Estrada Nova – 16,5%

Construção do Píer da Praia da Mauá – 15,6%



6º distrito:

Asfalto e Saneamento Básico – 17,7%

Construção de Nova Rodoviária -13,7%

Construção de Creche e ou Escola – 12,5%

Cidade no geral:

Implantação do Centro de Saúde Da Mulher – 16,1%

Escola Técnica – 15,2%

Hospital Oftalmológico – 14,8%