Magé Presente completa um em Magé com redução de roubos.

Magé - A Operação Magé Presente completa um ano nesta quinta-feira (12), com resultados considerados satisfatórios pela equipe e pela população mageense. Segundo balanço do governo do estado, em um ano seus agentes realizaram 34.271 abordagens entre pessoas e veículos na cidade, conduziram 238 pessoas à delegacia, cumpriram 112 mandados de prisão e três desaparecidos foram encontrados no período de 12 de agosto de 2020 a 10 de agosto de 2021.



Segundo o Coordenador da Operação Magé Presente, Tenente Renan Bastos Brito, a Operação Segurança Presente, que é um dos projetos da Secretaria de Governo, tem trazido bastante resultados positivos para os Municípios em que são implantados.



“Após a implantação do programa aqui em Magé os índices criminais diminuíram drasticamente, tendo delitos que chegaram a ser zerados em alguns meses. O número de abordagens a pessoas suspeitas aumentou bastante, inibindo indivíduos que queiram tentar praticar algum delito e consequentemente trazendo uma sensação de segurança para os moradores mageenses e comerciantes locais”, declarou Brito, afirmando haver uma integração muito forte com o 34° BPM, 65° DP e 66° DP, onde é estudada a mancha criminal de Magé.



A corretora de imóveis, Daniela Santos Ribeiro, de 45 anos, moradora de Piabetá se sente mais segura com a operação por perto. “Por trabalhar com corretagem de imóveis, não tenho muito horário a seguir. Dependo de clientes, que muitas vezes só podem visitar os imóveis depois do horário comercial. Como moro sozinha e já fui assaltava duas vezes, tinha muito medo de chegar em casa tarde sozinha. Minha vida mudou muito com a chegada da operação, hoje tenho segurança para sair e chegar em casa no horário que posso em função do meu trabalho”, disse Daniela.



A Base do programa que também atua em Piabetá – foi inaugurada em agosto de 2020. Desde então, os índices de criminalidade na região vêm caindo. Alguns chegaram a zero, como, no caso dos roubos a transeuntes, nos meses de janeiro e fevereiro deste ano.



Para o coordenador do Magé e Piabetá Presente, tenente Renan Brito, a chegada do programa possibilitou uma aproximação da polícia com moradores e comerciantes da região.



“Oitenta por cento do efetivo do programa reside na própria cidade. Muitos já conhecem a área e sabem quais são os locais onde costumam acontecer os delitos, o que ajuda no relacionamento com a comunidade local. Fazemos um trabalho preventivo, com abordagens a motos e veículos, além do patrulhamento ostensivo. Com esta atuação, estamos conseguindo boas reduções criminais. Estamos com uma média de cumprimento de prisão de um foragido e/ou com mandado de prisão por semana. O objetivo é que o patrulhamento envolva também os bairros mais afastados do centro comercial para que, nestas localidades, os índices também sejam zerados", relatou o coordenador do Magé e Piabetá Presente.