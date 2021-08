Beneficiários do Cadastro Único devem atualizar os dados uma vez por ano.Todos os distritos de Magé tem unidades do CRAS para atendimento. - Divulgação.

Beneficiários do Cadastro Único devem atualizar os dados uma vez por ano.Todos os distritos de Magé tem unidades do CRAS para atendimento.Divulgação.

Publicado 10/08/2021 20:05

Magé - Magé conta com oito polos para inscrição e atualização do CadÚnico, banco de dados do governo federal para identificação socioeconômica das famílias brasileiras de baixa renda. A Secretaria de Assistência Social e Direitos Humanos convoca os inscritos para comparecerem no polo mais próximo de casa para atualização anual que é de extrema importância para que o benefício não seja bloqueado ou cancelado.

“No último mês tivemos uma pequena baixa e isso é preocupante, porque em Magé temos quase 40 mil famílias inscritas no CadÚnico e a falta de atualização pode levar ao bloqueio e cancelamento em função de uma mudança de endereço, emprego, escola ou até mesmo uma mudança na composição familiar. Neste período de pandemia, por exemplo, o auxílio emergencial pago pelo governo federal e o Supera RJ oferecido pelo Estado, usaram como base o Cadastro Único. Então muita gente deixou de ganhar esse benefício pela falta de atualização, por isso é importante comparecer aos CRAS e/ou polos do CadÚnico uma vez por ano”, explica o coordenador técnico, Glauco Louzada.

Publicidade

Tanto para atualização como para inscrição, os interessados devem levar os seguintes documentos: identidade, CPF, comprovante de residência, título de eleitor e carteira de trabalho para os maiores de 18 anos. Para os menores, declaração escolar atualizada e certidão de nascimento.

Segundo Glauco louzada, o atendimento é feito mediante agendamento prévio através do telefone ou comparecendo na própria unidade. A marcação é feita de segunda a sexta-feira, das 9h às 17h.

Publicidade

Confira os endereços e telefones:

CadÚnico Magé: Rua Papa Pio XII nº 35 - (21) 2633-0567

CadÚnico Piabetá: Rodoviária de Piabetá - (21) 2739-0884

CRAS Magé II: Av. Sebastião R. de Souza - Barbuda - (21) 3632-1781

CRAS Suruí: Rua Capitão José de Paula nº 329 - (21) 3632-2063

CRAS Santo Aleixo: Av. Othon Linch Bezerra de Mello, s/nº – (21) 3632-1002

Cras Guia de Pacobaíba: Estrada Real de Mauá, 44 – Figueira - (21) 2631-8619

CRAS Vila Inhomirim II: Rua 1, Lotes 05 e 06, Quadra 06 – Parque Sayonara – Fragoso - (21) 2739-6356

CRAS Vila Inhomirim III: Rua Florianinho, 497 – Parque Caçula - (21) 2650-9664