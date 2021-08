Publicado 10/08/2021 13:00

Magé - Os ginásios poliesportivos, que estavam fechados desde o início da pandemia, estão com inscrições abertas para as atividades que começam no início de setembro. A Secretaria de Esporte, Turismo, Lazer e Terceira Idade seguirá os protocolos da OMS de prevenção à Covid-19 e orienta os alunos a lavarem frequentemente as mãos com água e sabão, álcool em gel, além do distanciamento social. As turmas serão reduzidas para evitar aglomerações e o uso de máscara é obrigatório para circular no local.



“O esporte melhora a condição do ser humano, visto que o sedentarismo com outras doenças são motivadores para as complicações decorrentes da Covid-19. Vamos voltar devagar e com todos os cuidados necessários,” afirma o secretário da pasta, Geilton Camara.



Serão 13 modalidades entre dança de salão, ginástica, handebol, voleibol, basquete, ballet infantil, karatê, capoeira, boxe, jiu-jitsu, zumba, tae bo e futsal. Para se inscrever, basta ir aos poliesportivos reabertos, de 9h às 17h e apresentar comprovante de residência, foto 3x4, cópia do RG, caso o aluno seja menor de idade e um atestado médico com validade de seis meses.



“Vamos iniciar as atividades nos poliesportivos que apresentam melhor estrutura para garantir o cumprimento das medidas sanitárias. Por isso reabriremos somente o Renato Medeiros, Edson Alves, Natália Barreiros, Dejair Corrêa, Francisco Dias Filho e o Nelson Ferreira Lima. As inscrições podem ser feitas em qualquer um desses polos,” conclui Geilton.



Inscrições:



Natália Barreiros - Rua Mário Maia, s/n – BNH, Magé

Francisco Dias Filho - Vilar de Santo Aleixo, Magé

Edson Alves - Av. Gov. Roberto Silveira, s/nº Praia do Anil, Mauá

Renato Medeiros - Av. Automóvel Clube, Fragoso

Dejair Corrêa - Rua C, Fragoso

Nelson Ferreira Lima - Estr. de Pau Grande - Pau Grande