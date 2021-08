A Prefeitura de Magé inaugura, no próximo dia 20 de agosto, a Creche Nelma Guerra Marins. A unidade é a primeira a ser inaugurada no atual governo. - Divulgação.

A Prefeitura de Magé inaugura, no próximo dia 20 de agosto, a Creche Nelma Guerra Marins. A unidade é a primeira a ser inaugurada no atual governo. Divulgação.

Publicado 10/08/2021 12:51

Magé - A Prefeitura de Magé inaugura, no próximo dia 20 de agosto, a Creche Nelma Guerra Marins, no bairro Citrolândia, 1° Distrito. A unidade é a primeira a ser inaugurada no atual governo sendo deixada inacabada pela gestão anterior. A creche está provisoriamente, no momento, em duas salas da Escola Municipal Margarida Nery, após a necessidade de encerrar em maio o contrato de aluguel onde a creche funcionava. A nova unidade vai ter quatro salas, cozinha, secretaria, despensa e banheiros com boxes para banho e acessibilidade. A creche atenderá 60 crianças de 2 e 3 anos de Citrolândia e bairros próximos.

"Esta é a primeira creche de muitas obras que vamos construir. Nós vamos fazer escolas-modelo nos bairros que ainda não têm. Vamos procurar terrenos que sejam do município para economia dos cofres públicos. A Educação é primordial, e vamos fazer o investimento porque temos esta necessidade”, declarou o prefeito Renato Cozzolino.

De acordo com a secretária municipal de Educação e Cultura, Sandra Ramaldo, a nova unidade, além de oferecer mais conforto às crianças, vai propiciar condições mais adequadas para as atividades pedagógicas.

“A Creche Nelma Guerra Marins estava em um local totalmente inapropriado para o desenvolvimento infantil e agora iremos entregar um novo espaço com instalações adequadas, acessíveis e com até um brinquedoteca”, explicou a secretária informando ainda que a nova unidade vai ser inaugurada na Semana Nacional da Educação Infantil.

A diretora da creche, Priscila Lima, também comentou sobre a nova unidade.

“Não só eu como toda a comunidade está muito agradecida porque esperávamos há muito tempo por isso. Graças a Deus e ao prefeito, estamos com este grande feito e muito ansiosos para a inauguração da nossa creche”, disse a educadora.