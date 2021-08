Polícia Militar prende traficante acusado de homicídio em Magé. Criminoso estava foragido desde 2015. Ele é suspeito de assassinar a agente administrativa Ivana Maria Marinho Sodré Leite. - 34° BPM de Magé.

Magé - Policiais do 34° BPM de Magé prenderam nesta segunda-feira (9), no bairro Mundo Novo, o traficante Thalis Rosário Salles, conhecido como Cachorrão, de 25 anos. Com ele foi encontrado 100 envelopes de maconha, 110 de cocaína e um rádio transmissor. No momento da prisão, os policiais descobriram, através de mandado de prisão contra o traficante, que ele também era um dos assassinos da agente administrativa aposentada da 65ª DP de Magé, Ivana Maria Marinho Sodré Leite, brutalmente assassinada em outubro de 2015.



De acordo com a polícia, Ivana foi morta, pois, trabalhava na delegacia local, o que teria provocado a ira dos traficantes. Ela, segundo as investigações, morava na Rua Hilário José Cabral, na Figueira. Em outubro de 2015, Cachorrão e mais quatro comparsas: Gabriel Almeida Pereira, conhecido como Biel ou Da Redley; Marcelo Matheus Pereira Santos, o Crânio; Gean Ferreira da Silva, o Nike e Patrick Anderson de Moraes Botelho, o PT, simularam estar em fuga e, baleados, e pediram à vítima que abrisse a porta de sua casa para prestar socorro. Ao abrir a porta, os criminosos acabaram levando a vítima.



O corpo de Ivana foi encontrado dentro de um Gol, no bairro Saco, 1º distrito do município de Magé. O carro pertencia à vítima, encontrada com perfurações à bala na perna, na boca e no peito. Para disfarçar e atribuir o crime a outros criminosos, os bandidos que a mataram, todos ligados à facção Comando Vermelho, a executaram em uma área dominado por uma facção rival.



O acusado foi conduzido à 65ª DP onde foi autuado em flagrante e preso.



Denúncia



