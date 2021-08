Passe Livre Universitário volta a funcionar em Magé. - Divulgação.

Publicado 09/08/2021 17:06

Magé - Quinhentos alunos serão beneficiados com a volta do projeto “Passe Livre Universitário”. O programa que estava parado devido à pandemia de Covid-19, visa auxiliar os estudantes mageenses que estão cursando o Ensino Superior com o custeio das passagens através do Riocard.



“Somos o único município da Baixada Fluminense que atende os estudantes através do Riocard. Este programa ajuda quem mais precisa! A gente sonhava com esse momento e, depois de muita luta, conquistamos” conta o coordenador da juventude da Secretaria Municipal de Governo, Samuel Estevão.



Nesta edição não houve novas inscrições. O foco se manteve na renovação do benefício para os alunos que já estavam inscritos no programa e devido à paralisação das aulas presenciais e não usufruíram.



“Eu sei o quanto isso é importante não só para vida desses estudantes, mas para vida do lugar onde moramos. O nosso governo prioriza o ensino, a educação. O próximo objetivo é ampliar o programa de 500 para 700 estudantes,” adiantou o Secretário de Governo, Vinicius Cozzolino.