Mais de 4 mil kits serão entregues pra a Educação Infantil de Magé nos próximos dias. - Divulgação.

Publicado 09/08/2021 16:46

Magé - A Prefeitura de Magé recebeu um carregamento com mais de 4 mil kits escolares para as crianças da rede municipal de ensino. O material da Educação Infantil já começou a ser levado para as escolas e, na próxima semana, é a vez dos kits do Ensino Fundamental e da Educação de Jovens e Adultos (EJA) chegarem ao galpão municipal.

O prefeito Renato Cozzolino esteve presente no local e comentou sobre a entrega dos kits.

“Assim que assumimos a Prefeitura, encontramos este galpão da Educação superlotado de materiais, tanto uniformes quanto kits escolares. Tudo foi reaproveitado, não desperdiçamos nada. Agora, com o 1º semestre concluído, conseguimos produzir os nossos materiais, como mochilas, kits escolares e capa de chuva e sombrinha que serão entregues mais à frente aos nossos alunos. E para o ano que vem, vamos entregar uniformes novos, com calças, blusas e agasalhos”, adiantou o prefeito.

A secretária municipal de Educação e Cultura, Sandra Ramaldo, detalhou os itens dos kits escolares para a Educação Infantil.

“Recebemos um carregamento com kits escolares das creches e em breve receberemos os das escolas, mas de antemão quero adiantar que os kits estão ótimos. No kit das creches, vem uma pasta para que os pequenos guardem seus trabalhos, massinha de modelar, gizão de cera, tinta guache, avental, toalhinhas, agenda e squeeze, muito útil na pandemia”, descreveu a secretária de Educação e Cultura, Sandra Ramaldo.

A secretária afirmou ainda que chegará uma nova remessa das mochilas de rodinha.

“A mochila não será entregue nesse primeiro momento. Vamos entregar a pasta com o kit, mas que não substitui a mochila. É uma pasta a mais, que vai ter muita utilidade para guardar o trabalho dos alunos. Já a mochila foi pensada nas crianças, com compartimentos para guardar roupa limpa, outro para suja e o do meio para guardar o material escolar. Fazemos tudo pensando no conforto dos nossos estudantes”, completou Sandra.