Magé - A Prefeitura de Magé, através da Secretaria Municipal de Educação e Cultura (SMEC), convoca os grupos culturais contemplados pela Lei Aldir Blanc no ano passado para uma roda de conversa no dia 14 de agosto às 9h, na Sala de Cinema Roberto Berliner, na Escola Municipal Geralda Izaura, no Parque Santana. O objetivo do encontro é falar sobre a prestação de contas, a execução das contrapartidas e estabelecer contato com o poder público.

“Os departamentos financeiro e jurídico da SMEC analisaram as prestações de contas e existem muitas lacunas a serem preenchidas. Com isso, vamos proporcionar um suporte e dar algumas orientações gerais a essas pessoas. Queremos colocar a estrutura da Secretaria, no que tange à prestação de contas, e suas contrapartidas”, explica Alexsandro Rosa, diretor do Departamento de Cultura.

A iniciativa da roda de conversa também é mais uma ação da Prefeitura para estabelecer o contato entre os produtores culturais e o poder público.

“Nesse encontro tentamos estabelecer uma linha de acompanhamento de modo a acolher essas pessoas com apontamentos importantes e estabelecer propostas com os produtores culturais da cidade”, ressalta Alexsandro.

O diretor do DEPAC também adiantou que em breve a Prefeitura vai oferecer cursos de extensão de produção cultural em parceria com a IFRJ.

“Diante do cadastro municipal que fizemos, notamos que existem várias lacunas no quesito de informação e em breve, vamos ofertar esses cursos de extensão de produção cultural para preencher essas faltas. São cursos de curta duração que vão proporcionar capacitação e formação, como a formatação e elaboração de projetos, leis de incentivo e prestação de contas”, finaliza o diretor.