Publicado 06/08/2021 13:03

Magé - Policiais civis da 66ª DP (Piabetá) prenderam, nesta quinta-feira (05/08), um homem acusado de roubo. Contra ele foi cumprido um mandado de prisão preventiva expedido pela Justiça.

De acordo com os agentes, em abril deste ano, o autor e um comparsa roubaram a bolsa de uma pessoa no bairro Jardim São Paulo, em Magé, na Baixada Fluminense. Ele foi reconhecido de forma pessoal pela vítima e por uma testemunha do crime.

O bandido foi encaminhado ao sistema prisional e ficará a disposição da Justiça.