Programa Emboço Social de Magé beneficia mais 10 casas.Divulgação.

Publicado 04/08/2021 12:33 | Atualizado 04/08/2021 12:33

Magé - Nesta terça-feira (3), representantes da Prefeitura de Magé, do Conleste e da empresa Riomix, responsável por fornecer o material para o Programa Emboço Social (PES) fiscalizaram as 20 casas contempladas na primeira fase do projeto realizado no Barro Vermelho, em Suruí. Na ação, o diretor da empresa anunciou que mais dez famílias na região receberão o emboço da parte externa de suas casas.



“Magé é um dos municípios que faz parte do Conleste que mais se entusiasmou com este projeto. Hoje viemos ver o resultado, fiscalizar e atestar a qualidade do que foi feito e tenho que parabenizar a equipe da cidade, porque ficou fantástico e o material foi muito bem aplicado. Também viemos fiscalizar a devolução das embalagens. Porque devolvendo, outras pessoas serão beneficiadas”, explica Rafael Vieira, diretor da Riomix.



O PES beneficia famílias em situação de vulnerabilidade, com o emboço de suas casas para torná-las mais seguras e confortáveis.



“Quem ganha é o povo de Magé e quero agradecer muito ao diretor da Riomix pela parceria. São 20 casas beneficiadas e essas pessoas não teriam condições de emboçar suas casas, ainda mais nesse momento de pandemia, e esse programa veio no momento certo. Só tenho que agradecer a Deus por estar à frente desse projeto com a Riomix e o Conleste que vestiram a camisa nessa parceria”, conta o prefeito Renato Cozzolino.



O prefeito Renato Cozzolino e a primeira-dama Lara torres visitaram as casas contempladas nesta terça-feira (3). Divulgação.



A Secretaria de Assistência Social e Direitos Humanos informa que não serão feitas novas inscrições e que as 10 famílias que serão contempladas já estavam na lista de espera da primeira fase do programa.