A rua Demétrio Francisco Pereira, no bairro da Barbuda, recebeu cerca de 9,5 toneladas de asfalto. - Divulgação.

A rua Demétrio Francisco Pereira, no bairro da Barbuda, recebeu cerca de 9,5 toneladas de asfalto.Divulgação.

Publicado 04/08/2021 11:59 | Atualizado 04/08/2021 12:00

Magé - A Prefeitura de Magé, através da Secretaria Municipal de Infraestrutura, está concluindo a pavimentação da Rua Demétrio Francisco Pereira, no bairro Barbuda, 1º Distrito. Somente na última segunda-feira (02), cerca de 9,5 toneladas de asfalto foram despejadas em mais de 100 metros da via, que tem 400 no total.



“Nasci e sempre morei aqui. Durante este tempo, só via lama e descaso com a população. Mesmo no início das escavações agora, eu não estava acreditando muito. Mas graças a Deus, estou vendo o asfalto”, revelou o bombeiro hidráulico Rafael Patrício, de 33 anos.



Publicidade

Outro morador a comentar sobre a pavimentação da rua, foi o morador Natair da Cunha, de 74 anos.

“Apesar de eu não morar aqui, pois a casa é da minha filha, ajudei a construir o imóvel e passo muito tempo aqui. Era uma tristeza quando chovia. Só tinha como sair de casa pela rua de trás. Filmei várias vezes, coloquei na internet, encaminhei à Prefeitura e nada adiantava. O atual prefeito está de parabéns porque está fazendo o que ninguém outro fez pelo bairro”, contou o aposentado.



O prefeito visitou a obra na terça-feira (03) e reiterou seu compromisso de urbanizar todo o bairro.



Publicidade

“Este bairro foi praticamente abandonado nas últimas gestões. Quando cheguei na Prefeitura, estava determinado a mudar esta realidade. Os moradores nasciam e cresciam com as ruas tendo esgoto a céu aberto, sem saneamento básico, no meio da lama, da poeira. Nós estamos acabando com isso tudo. Vamos contemplar todo o bairro e assim entregar um município melhor do que pegamos”, afirmou o prefeito.



Outras vias – De acordo com a Secretaria Municipal de Infraestutura, já foi concluída ainda a pavimentação das Ruas Carlos Sampaio e Ramiro Duarte Pinto. Também estão preparadas, com a colocação de caixas de ralo e meios-fios, para receber o asfalto as ruas Nhãnhã Ferraz, Adelino dos Santos e Eduardo Portela, num total de seis quilômetros de vias urbanizadas no bairro.