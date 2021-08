Publicado 03/08/2021 13:47

Magé - A Defesa Civil de Magé iniciará no dia 10 de agosto, as inscrições para o Projeto ‘Defesinha’. A iniciativa é voltada para crianças e adolescentes dos 9 aos 14 anos, com a meta de formar agentes de Defesa Civil Mirim e, dessa forma, contribuir para o desenvolvimento social e comunitário. A duração será de 27 dias, com três encontros, aos sábados, no ginásio poliesportivo Renato Medeiros, em Fragoso. A inscrição será presencial no ginásio poliesportivo Dejair Correa, no Parque Alegria, nos dias 10, 12, 17 e 19 de agosto, de 14 horas às 16:30. Outro ponto para inscrição será na base da Secretaria da Defesa Civil, no dia 09 a 12 e 16 ao dia 19 de agosto de 10h às 16h.



“A criação do Projeto Defesinha é uma iniciativa onde iremos apresentar a cultura de Proteção e Defesa Civil às crianças e adolescentes. Nossa iniciativa é de grande importância, pois alcançaremos quem está nessa faixa etária e vive em situação de vulnerabilidade social, vamos capacitá-los como Agentes Mirins de Proteção e Defesa Civil. Estamos nos preparando para oferecer uma experiência que será de grande importância na formação dessas crianças e adolescentes”, conta prefeito, Renato Cozzolino.



Publicidade

As aulas contam com atividades em casa, rodas de conversa, ensino da História da Defesa Civil, além das atividades de imersão, físicas, ordem unida, primeiros socorros e prevenção de acidentes domésticos. Os simulados de evacuação terão encenação onde os alunos irão acompanhar os agentes profissionais em situações de deslizamentos de solo ou rocha, inundação, alagamentos entre outros.



“Como é um projeto piloto, priorizamos crianças que moram próximo das áreas de risco que, em geral, são pessoas em situação de vulnerabilidade social. Existem outros cursos nesse estilo oferecidos pela iniciativa privada, porém o valor não é acessível,” analisou o subsecretário da Defesa Civil, Gilber Camara.