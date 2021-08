Polícia Militar de Magé recupera caminhão com carga de frutas avaliada em R$ 25 mil . - Divulgação/34° BPM

Polícia Militar de Magé recupera caminhão com carga de frutas avaliada em R$ 25 mil .Divulgação/34° BPM

Publicado 03/08/2021 18:13

Magé - Policiais militares do 34º Batalhão de Polícia Militar, recuperaram um caminhão com 11 toneladas de uvas, carga avaliada em 25 mil reais na tarde desta terça-feira (3), no bairro Bela Floresta, em Magé. Segundo informações do 34º BPM, os agentes receberam informações do roubo que ocorreu nesta madrugada e após buscas no local indicado pelo rastreador do caminhão conseguiram recuperar o veículo e a carga intacta.



Veículo carregava 11 toneladas de uvas vindas do Paraná. Divulgação/34° BPM.

A ocorrência foi encaminhada à 65º DP para recuperação da carga e do veículo e entrega aos proprietários.



Denúncia



A sociedade pode contribuir com as ações da Polícia Militar de qualquer cidade do Estado, pelo 190 ou, sem precisar se identificar, por meio do disque-denúncia 2253-1177. Nesse número, qualquer cidadão pode informar situações suspeitas ou crimes. Exemplos: a presença de foragidos da Justiça com mandado de prisão em aberto e ponto de venda de droga.