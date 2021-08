Prefeitura de Magé reivindica retomada imediata de linhas de ônibus municipais. - Divulgação/Prefeitura de Magé

Prefeitura de Magé reivindica retomada imediata de linhas de ônibus municipais. Divulgação/Prefeitura de Magé

Publicado 05/08/2021 14:03 | Atualizado 05/08/2021 14:12

Magé - A Secretaria de Transportes e Ordem Pública de Magé reiterou nesta quarta-feira (04), através de ofícios, os pedidos para retomada imediata de linhas municipais assim como da linha completa de trem Central x Raiz da Serra, do ramal Vila Inhomirim. Os documentos reforçam solicitações já feitas em meses anteriores.

No caso da regulamentação das linhas municipais Raiz da Serra X Magé e Jardim Esmeralda X Piabetá por parte da empresa Divina Luz, o documento estabelece “um prazo de 24 horas e o não cumprimento da determinação culminará na aplicação das sanções previstas na legislação pertinente”.

Publicidade

Já o ofício encaminhado à SuperVia ratificando o pedido para retomada da linha completa da linha de trem Central X Raiz da Serra foi incluído também ao presidente da Comissão de Transportes da Assembleia Legislativa do Estado do Rio (Alerj), deputado Dionísio Lins.

“Além da nossa rotina de fiscalização e acolhimento das denúncias da população para melhorar o serviço público prestado, estamos atentos também ao transporte intermunicipal, mesmo sem ser de competência da Prefeitura. Por isso, reenviamos ofício à SuperVia e acrescentamos a Comissão de Transportes da Alerj para a volta da linha completa Central x Raiz da Serra, que desde o ano passado só vai até Piabetá por conta da ponte sobre o rio Ribeirão das Moças que desabou”, explicou o secretário municipal de Transportes, Pablo Vasconcelos.

Publicidade

O Departamento de Transportes Rodoviários do Estado do Rio (Detro) respondeu à Secretaria Municipal de Transportes sobre outro pedido da Pasta: a implantação da linha Guapimirim X Piabetá. Atualmente só funciona a linha Guapimirim X Centro de Magé. O órgão estadual estabeleceu o atendimento à demanda a partir de demonstração de viabilidade econômica e necessidade dos passageiros para a abertura da concorrência pública. Não foi informado, no entanto, prazo para a criação da nova linha.