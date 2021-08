Magé terá campanha de conscientização contra a Covid-19.Novidade foi anunciada durante reunião com comerciantes da cidade nesta segunda (9). - Divulgação.

10/08/2021

Magé - A Prefeitura de Magé vai realizar uma ampla campanha, através de folders, banners e cards nas redes sociais, para conscientizar a população sobre a importância de manter os protocolos sanitários e de ser vacinada com as duas doses contra a Covid-19. A novidade foi anunciada durante reunião com comerciantes da cidade, nesta segunda-feira (09), na Escola Municipal Geralda Izaura Ferreira Telles, que contou com a participação também da vice-prefeita Jamille Cozzolino e de secretários municipais.

O prefeito Renato Cozzolino chamou atenção para cada um fazer a sua parte, entre cidadãos e empresários.

“Pedimos a colaboração de todos, principalmente dos comerciantes. Sabemos o quanto eles perderam com a pandemia, e nosso governo nunca pensou em prejudicá-los, diminuindo o horário de funcionamento ou até fechando as portas. Não concordo com estas medidas mas não podemos esquecer que ainda estamos vivendo uma pandemia e os números estão aumentando. Peço que a população vá às nossas unidades de saúde para tomar a vacina e lembrar sempre do uso da máscara e do álcool em gel assim como o comerciante manter o distanciamento entre os clientes. Tudo isso é importante demais”, explicou o prefeito.

O coordenador em Vigilância em Saúde, Daniel Paz, justificou o sinal alerta por conta do aumento do percentual de casos novos e internação (tanto leitos de enfermaria quanto de CTI).

“Se a população não contribuir e o comércio não ajudar, os números vão aumentar ainda mais, elevando a condição do município de bandeira laranja para vermelha. Se isto acontecer, sofreremos, inclusive com fechamento dos comércios. O que não queremos fazer. Mas existe um sistema epidemiológico envolvido e cobrança judiciais para o município tomar medidas necessárias”, justificou o coordenador.

Participaram ainda da reunião com os comerciantes os secretários municipais Vinicius Cozzolino (Governo), José Carlos Oliveira (Saúde), Bruno Lourenço (Comunicação e Eventos), Fernando Cozzolino (Trabalho, Emprego, Indústria, Comércio e Geração de Renda), André Antonio Lopes (Segurança Pública), além do vereador Fernando do Salão.