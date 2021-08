Homicida foragido da Justiça é preso em Magé. - Polícia Civil.

Publicado 10/08/2021 19:44

Policiais civis da 65ª DP de Magé prenderam, nesta segunda-feira (09), um homem pelo crime de homicídio. Alessandro Sarres Cazusa foi capturado após monitoramento do setor de inteligência da unidade.

Contra ele foi cumprido um mandado de prisão preventiva por homicídio duplamente qualificado. O criminoso matou um vizinho por desentendimento no trânsito, no município de Duque de Caxias, na Baixada Fluminense, no ano de 2017.

Segundo os agentes, o homem também é investigado por ameaçar de morte sua ex-companheira em julho deste ano.