Mapa de Risco Covid-19: Magé está na bandeira vermelha. - Divulgação.

Publicado 10/08/2021 13:13

Magé - A 42ª edição do Mapa de Risco da Covid-19, divulgada pela Secretaria de Estado de Saúde, mostra que o estado do Rio de Janeiro segue, pela terceira semana consecutiva, com a classificação de bandeira amarela. Magé, que faz parte da região Metropolitana I, regrediu para bandeira vermelha. Cada bandeira representa um nível de risco e um conjunto de recomendações de isolamento social, que variam entre as cores roxa (risco muito alto), vermelha (risco alto), laranja (risco moderado), amarela (risco baixo) e verde (risco muito baixo).



Segundo dados divulgados pela prefeitura de Magé nesta terça-feira (10), o novo boletim epidemiológico aponta 20 novos casos confirmados, 10880 recuperados e nenhum óbito.



“Apesar de um bom resultado neste levantamento técnico, é importante que todos mantenham os cuidados já conhecidos, como distanciamento social, uso de máscara e de álcool gel, principalmente devido à circulação da variante Delta. Com o avanço da vacinação, conseguiremos minimizar os impactos causados por essa cepa, sem que haja aumento significativo nas internações e óbitos”, analisa o secretário estadual de Saúde, Alexandre Chieppe.