Magé - O Conselho Municipal de Assistência Social (CMAS) e a Secretaria Municipal de Assistência Social e Direitos Humanos de Magé realizam no dia 18 de agosto, a 12ª edição da Conferência Municipal de Assistência Social que tem como tema “ Direito do Povo e Dever do Estado, com Financiamento Público e para enfrentar as desigualdades e garantir proteção social.

O evento será na quadra do Colégio Estadual de Magé e tem o objetivo de debater os principais desafios e propor novas diretrizes a serem implementadas pelos órgãos governamentais e não governamentais acerca das políticas públicas de Assistência Social. Para participar é preciso fazer a inscrição presencialmente na Casa dos Conselhos, das 9h às 17h, na Rua Manoel Monteiro da Rosa, 26 - Flexeiras, mas as vagas são limitadas para participação presencial. E também é possível acompanhar a Conferência que será transmitida ao vivo pelo canal oficial da Prefeitura no Youtube link: Canal Oficial Prefeitura de Magé

“Nossa conferência é um espaço de mobilização para a participação social. Reuniremos representantes dos poderes executivo e legislativo, usuários dos serviços socioassistenciais, trabalhadores do Sistema Único de Assistência Social (SUAS) e entidade envolvidas na Assistência Social para construção de diretrizes para o aprimoramento da rede socioassistencial e do SUAS”, explica a presidente do conselho e secretária municipal de Assistência Social e Direitos Humanos, Flávia Gomes.

No dia 18, o credenciamento começa às 12h, não haverá inscrições no local e a Conferência começa às 13h. É obrigatório o uso de máscara e uso das medidas do protocolo de prevenção à Covid-19.