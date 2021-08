Magé Futsal se mantém 100% em três categorias. - Divulgação/Raphael Andrade

Magé Futsal se mantém 100% em três categorias.Divulgação/Raphael Andrade

Publicado 12/08/2021 16:30 | Atualizado 12/08/2021 17:12

Magé - O projeto esportivo de Magé iniciado no começo deste ano já apresenta resultados expressivos. A categoria sub-13 segue invicta e lidera o Campeonato Carioca – Série Bronze, com nove vitórias em nove jogos, seguidos de C.A. Nilópolis e Juventus Academy Brasil. O time tem seis gols marcados e somente um sofrido, em média.



O time profissional adulto também vem com uma campanha sólida. Até o momento foram três jogos. Um empate na estreia e duas vitórias. A equipe mageense está em terceiro lugar, podendo chegar à liderança, neste final de semana, após enfrentar a Portuguesa Carioca, líder do campeonato. O adulto feminino realizou apenas um jogo e também garantiu a vitória se consagrando as líderes do grupo A.



Publicidade

“O trabalho começou agora, estamos aprendendo na prática. Temos times com muita qualidade e chances de título. Vamos trabalhar para botar o nome de Magé na história do futsal carioca,” afirma o secretário da pasta de Esporte, Turismo, Lazer e Terceira Idade, Geilton Camara.



Os meninos do sub-9 estão em quinto lugar, na décima rodada do Carioca- Série Bronze. O sub-11 está em oitavo com 11 pontos, sendo três vitórias, dois empates e quatro derrotas. Na Série Ouro, o sub-17 está em sexto lugar e foi derrotado na última rodada após uma sequência de três vitórias consecutivas.