O prefeito Renato Cozzolino e a primeira-dama de Magé Lara Torres, verificam as doações de agasalhos, roupas, calçados e cobertores para distribuir à população. - Divulgação/Lucas Santos.

Publicado 12/08/2021 17:39

Magé - Cerca de 5 mil peças entre roupas, cobertores e calçados já foram recolhidas pela Prefeitura de Magé através da Campanha ‘Aqueça um Coração’, que está recebendo doações de agasalhos, roupas, calçados e cobertores para distribuir aos acolhidos pela rede socioassistencial e das residências terapêuticas da cidade. A campanha continua e a Secretaria de Saúde é o mais novo posto de coleta na cidade, totalizando 17 polos.



“No começo de agosto, lançamos a campanha ‘Aqueça um Coração’ e tudo isso por conta do forte inverno que está tendo em nosso município. Graças a Deus, as pessoas estão sendo receptivas, têm comparecido aos pontos de coleta e doado muita coisa boa para quem precisa. Só tenho que agradecer a todos que estão participando pelo carinho, porque isso demonstra o amor ao próximo. Quem ainda não doou, compareça aos nossos polos e doe, porque é muito importante nesse frio”, frisou o prefeito Renato Cozzolino.



Nesta quinta-feira (12), uma kombi da Secretaria Municipal de Assistência Social e Direitos Humanos levou itens para o Centro Pop, que oferece atendimento durante o dia com alimentação e banho. A distribuição será gradativa a todas instituições.



“Colocamos pontos já conhecidos na cidade como os CRAS, CREAS, o prédio da sede do governo e os hospitais 24 horas, e agora a Secretaria de Saúde, com as caixas para receberem as doações. Se o seu coração foi tocado por essa campanha, para ajudar aqueles que mais precisam, ainda mais nesse momento social tão delicado, contamos com sua doação”, detalha a primeira-dama, Lara Torres.

A entrega está sendo feita nos oito CRAS de Magé, no CREAS, na sede da Prefeitura e na Secretaria de Saúde, de segunda a sexta-feira, das 9h às 17h. É possível levar as doações também no atendimento 24h nos Hospitais de Magé e Piabetá, e nas Unidades Mistas 24h de Mauá, Fragoso, Suruí e Santo Aleixo.



“Já arrecadamos cerca de 5 mil peças entre roupas e calçados e todo esse material vai ser enviado para nossas instituições de acolhimento, como a Casa de Passagem, Centro POP, Instituto de Acolhimento Futuro Feliz, o alojamento de pernoite e da nossa Instituição de Longa Permanência Para Idosos que será inaugurada na semana que vem. Vamos distribuir também para as instituições que são vinculadas a Secretaria de Assistência Social”, disse a secretária de Assistência Social e Direitos Humanos, Flávia Gomes.