Polícia Militar de Magé recupera caminhão roubado com carga de pão em Suruí. - Divulgação.

Polícia Militar de Magé recupera caminhão roubado com carga de pão em Suruí.Divulgação.

Publicado 12/08/2021 17:16

Magé - Policiais militares do 34º BPM, recuperaram um caminhão roubado com uma carga de pão avaliada em R$ 10 mil nesta quinta-feira (12), no bairro Suruí. Segundo informações da guarnição policial, os agentes encontraram o caminhão abandonado na BR 116, no Viaduto de Suruí, com a carga intacta.



A ocorrência foi encaminhada à 65º DP para recuperação da carga e do veículo e entrega dos materiais aos proprietários do caminhão e da carga.



Publicidade

Denúncia



A sociedade pode contribuir com as ações da Polícia Militar de qualquer cidade do Estado, pelo 190 ou, sem precisar se identificar, por meio do disque-denúncia 2253-1177. Nesse número, qualquer cidadão pode informar situações suspeitas ou crimes. Exemplos: a presença de foragidos da Justiça com mandado de prisão em aberto e ponto de venda de droga.