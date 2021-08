Magé reforça combate à violência doméstica contra a mulher. - Reprodução.

Magé reforça combate à violência doméstica contra a mulher.Reprodução.

Publicado 13/08/2021 17:18

Magé - O “Agosto Lilás” é uma campanha de enfrentamento à violência doméstica e familiar contra a mulher, com objetivo de intensificar a divulgação da Lei Maria da Penha – que completa 15 anos neste mês, sensibilizar e conscientizar a sociedade sobre o fim da violência contra a mulher. Durante todo o mês, a Secretaria de Assistência Social e Direitos Humanos de Magé vai promover palestras e ações de conscientização nos oito CRAS – (Centro de Referência em Assistência Social) da cidade para falar sobre o suporte que o município dá a essas mulheres.



“Durante todo o mês estamos fazendo palestras nos CRAS para conscientizar as mulheres assistidas e no dia 27, vamos fazer a culminância das ações, onde reuniremos várias mulheres da sociedade, mulheres do governo, autoridades municipais, o Conselho dos Direitos da Mulher e uma representante do 34º BPM da Sala Patrulha da Penha. Vamos falar sobre os avanços e os retrocessos nos dias 15 da Lei da Maria da Penha e discutir políticas públicas na cidade”, explica a secretária de Assistência Social e Direitos Humanos, Flávia Gomes.



Em Magé, a mulher tem diversos equipamentos que estão à disposição para receber denúncias e acompanhar as mulheres vítimas de violência.



“No combate a violência contra a mulher, nós temos o CREAS, a Coordenadoria da Mulher, o Conselho dos Direitos da Mulher e também a Patrulha Maria da Penha, no 34º BPM, que dá um suporte muito grande nesse sistema de garantias dos direitos da mulher em Magé. A própria mulher ou parente da vítima pode fazer a denúncia pelo telefone 180, ou comparecer a um desses equipamentos para receber atendimento presencial. A denúncia é anônima, não precisa se identificar e todo sistema de garantia de direitos é acionado nesse momento”, detalha Flávia.



Centro de Atendimento às Mulheres Vítimas de Violência



Ainda esse ano, Magé vai ganhar um centro de atendimento às mulheres que são vítimas de violência.

“Hoje ainda não temos o centro especializado para mulheres em Magé, mas já estamos fazendo os trâmites legais para instalar esse equipamento que é de extrema importância, porque ali você vai ter todo aparato com atendimento psicológico, social e jurídico. O centro vai contar com o juizado do sistema de direitos, onde a mulher que precisa sair do município por conta de ameaça de morte, entra no sistema de garantia do estado que garante o sigilo do novo endereço. Hoje todo o nosso sistema faz esse atendimento no CREAS e no Conselho, mas futuramente teremos esse local que vai ser o órgão específico para isso”, finaliza a secretária.



Confira a programação do Agosto Lilás em Magé:



09/08 às 14h – Palestra sobre a Lei Maria da Penha com uma policial no CRAS Vila Inhomirim II

17/08 às 10h – Palestra no CRAS Magé I

18/08 às 9h – Palestra no CRAS Vila Inhomirim I

23/08 às 14h – Palestra no CRAS de Suruí

27/08 às 14h – Evento de conscientização e comemoração aos 15 anos da Lei Maria da Penha no Casa dos Conselhos

30/08 às 11h – Palestra no CRAS Magé II



Denúncia:



A Central de Atendimento à Mulher – Ligue 180 presta uma escuta e acolhida qualificada às mulheres em situação de violência. O serviço registra e encaminha denúncias de violência contra a mulher aos órgãos competentes, bem como reclamações, sugestões ou elogios sobre o funcionamento dos serviços de atendimento. O serviço também fornece informações sobre os direitos da mulher, como os locais de atendimento mais próximos e apropriados para cada caso: Casa da Mulher Brasileira, Centros de Referências, Delegacias de Atendimento à Mulher (Deam), Defensorias Públicas, Núcleos Integrados de Atendimento às Mulheres, entre outros.



A ligação é gratuita e o serviço funciona 24 horas diariamente. São atendidas todas as pessoas que ligam relatando eventos de violência contra a mulher. O Ligue 180 atende todo o território nacional e também pode ser acessado em outros países.



Ligue 190 - Em caso de emergência, a mulher ou alguém que esteja presenciando alguma situação de violência, pode pedir ajuda por meio do telefone 190. Uma viatura da Polícia Militar é enviada imediatamente até o local para o atendimento. Disponível 24h por dia diariamente. Ligação gratuita.