Magé realiza repescagem itinerante na vacinação contra Covid-19. - Reprodução.

Magé realiza repescagem itinerante na vacinação contra Covid-19.Reprodução.

Publicado 13/08/2021 16:30

Magé - A vacinação contra a Covid-19 em Magé chegou para quem tem 18 anos, e a partir do dia 23 de agosto, a Coordenação de Imunização vai começar a repescagem com uma equipe itinerante.



Segundo o coordenador, Henrique Moreira, “a ação é para atender aqueles que deixaram de ir nos polos de vacinação da Covid-19 pela distância ou outra dificuldade de acesso, como não estar numa unidade próxima. Esses pontos são adicionados ao que já funcionam e vão atender de 9h às 12h tanto para 1ª dose quanto 2ª dose”.



É preciso apresentar RG, CPF ou CNH, e cartão SUS. No caso de pessoas com comorbidades e as gestantes, lactantes (bebês até meses) e puérperas precisam apresentar os documentos que comprovem a condição e laudo médico solicitando a vacinação do paciente.



Publicidade

Confira o calendário:



Repescagem da Vacinação para quem tem 18 anos ou mais das 9h às 12h. O atendimento continua funcionando normalmente nos demais polos da Covid-19.

Publicidade



23/08: USF Citrolândia

24/08: USF Conceição

25/08: USF Cachoeira Grande

26/08: USF Capela

27/08: USF Parque Estrela

31/08: USF Parque Paranhos

01/09: USF Ponte Preta

02/09: USF Parque Maitá

03/09: USF Barão de Iriri