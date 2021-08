Quinto distrito de Magé vai ganhar Feira Popular de Economia Criativa. - Divulgação.

Publicado 16/08/2021 17:34

Magé - Mauá vai ganhar uma Feira Popular de Economia Criativa. A Fundação Educacional e Cultural de Magé cadastra os artesãos do quinto distrito, nesta terça-feira (17/08) das 10h às 16h. O atendimento será no Ginásio Poliesportivo Edson Alves, na Praia do Anil.



“O cadastramento é um dos primeiros passos para organização da feira. Pretendemos iniciar as atividades até setembro”, adianta o presidente da Fundação, Luiz Otávio Rosário Junior.



