Campo do Lamarca está sendo revitalizado para volta do futebol. Prefeitura de Magé começou a limpeza do local que estava abandonado há cerca de 20 anos. Divulgação/Gilson Jr.

Publicado 16/08/2021 19:36

Magé - As partidas de futebol que paravam Raiz da Serra estão prestes a voltar. O prefeito de Magé, Renato Cozzolino, anunciou na última semana, as obras de revitalização e de urbanização do Campo do Lamarca e do entorno. A área estava abandonada há quase 20 anos e tinha se transformado em um imenso e perigoso matagal. “Eu mesmo joguei bola aqui, pratiquei esporte aqui. Quando recentemente voltei ao campo, encontrei essa área como se fosse uma floresta. Já limpamos tudo e a ideia é retornar com o campo de futebol e fazer aqui uma área de lazer e de convivência para todos os moradores”, garantiu o prefeito, salientando que o local também vai ganhar iluminação completa.



O Campo do Lamarca é uma área de 4.250 m2 que foi muito utilizada pelos peladeiros para os momentos de lazer no passado. “Raiz da Serra é um bairro histórico de Magé e com essa intervenção, o prefeito contribui para o resgate dessa história. O local vai ser totalmente revitalizado com a implantação de um campo com grama sintética, urbanização e a pavimentação de duas ruas do entorno. Vamos devolver à população a dignidade e o orgulho de viver naquele bairro”, declarou o secretário Municipal de Infraestrutura, Marcos Pereira. Ele disse que uma equipe da Prefeitura com máquinas e homens já está trabalhando na área há 15 dias.



Entusiasta de futebol, o aposentado Sérgio Passareli, 57 anos, ficou animado com a notícia da volta do campo. “Quando o campo foi abandonado, fomos tomados por um sentimento de tristeza. O pessoal aqui ficou sem uma opção de lazer. As opções que tínhamos eram os clubes fechados, onde você pagava para entrar. Aqui, sempre foi de graça. As crianças, por exemplo, não tiveram mais onde brincar”, recordou.