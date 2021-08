População de Magé agora pode registar reclamação no Procon online. - Divulgação.

Publicado 17/08/2021 18:12



Magé - A Prefeitura Municipal de Magé disponibilizou uma aba no site oficial dedicada ao atendimento do Procon, a partir desta terça-feira (17). Agora o mageense pode registrar reclamações, baixar Código de Defesa do Consumidor e ler as notícias relacionadas ao órgão, sem dificuldade. Para acessar o serviço, basta entrar em Procon Magé

“Antes as pessoas não tinham tanta facilidade para fazer uma reclamação, agora basta preencher um formulário no site da Prefeitura. Eu, como advogado, sei da importância do código de consumidores para equilibrar as relações de consumo com os fornecedores”, conta o secretário de Governo, Vinicius Cozzolino.



