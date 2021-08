Polícia Militar prende traficante foragido em Magé. - Divulgação.

Publicado 19/08/2021 13:56 | Atualizado 19/08/2021 13:58

Magé - Policiais do 34° BPM de Magé prenderam nesta quarta-feira (18), na comunidade da Lagoa, o traficante conhecido como “Urso”, que tinha um mandado de prisão em aberto por tráfico de drogas. Com ele foi encontrado 350 envelopes de cocaína, uma pistola calibre 380 com 13 munições, um caderno de anotações do tráfico e um rádio transmissor. A operação também cumpriu 36 ordens judiciais em todo o bairro.

O acusado foi conduzido à 60ª DP onde foi autuado em flagrante e preso.



