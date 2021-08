Pantoja conseguiu a vitória no segundo round, ao aplicar um "mata-leão" no seu oponente, o norte-americano Brandon Royval - Fotos: Divulgação / UFC Brasil

Publicado 22/08/2021 14:00

Alexandre Pantoja derrotou nesse sábado (21), o seu rival norte-maericano Brandon Royval, no card principal do UFC Vegas 34, em Las Vegas, nos Estados Unidos. Morador de ARRAIAL DO CABO – O lutador de jiu-jitsuderrotou nesse sábado (21), o seu rival norte-maericano Brandon Royval, no card principal do, em Las Vegas, nos Estados Unidos. Morador de Arraial do Cabo , na Região dos Lagos do Rio, desde a infância, o atleta conseguiu a vitória no segundo round, ao aplicar um “mata-leão” no seu oponente.

Com duas vitórias consecutivas, Pantoja agora marca 24 triunfos e cinco derrotas no MMA profissional. Na terceira colocação do rankig dos moscas (até 56,7kg), o atleta de 31 anos desafiou o campeão Brandon Moreno, ainda no octógono após o combate. “Respeito o meu adversário, e como falo com o Moreno, eu gostaria muito de lutar com ele, ainda mais pelo cinturão. Eu acho que é isso: amizades, amizades, negócios a parte”, disse.

Com a vitória, Pantoja recebeu da organização do evento, 50 mil dólares (cerca de R$ 270 mil na cotação atual), com o bônus de “performance da noite”. Além dele, outros três lutadores também foram agraciados, já que, curiosamente, não houve o prêmio de “luta da noite”, no evento.

Ainda no seu pronunciamento no octógono após a vitória, o atleta agradeceu o apoio dos brasileiros, e as mensagens que recebeu. “Eu sei a importância que essa vitória foi pra todo mundo. Eu queria mandar um enorme beijo pra minha cidade de Arraial do Cabo. Eu sinto muita saudade de todos de lá, todos que sempre apontaram pra mim, falando que eu ia chegar onde eu cheguei, e a gente vai chegar ao cinturão. Muito obrigado”, concluiu Alexandre.

