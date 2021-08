Evento reuniu atletas de diversos lugares do país - Foto: Divulgação

Evento reuniu atletas de diversos lugares do paísFoto: Divulgação

Publicado 23/08/2021 13:15

Geovani Rodrigues, de 25 anos, venceu o adversário Lucas Souza, de 27, na categoria meio-médio, no evento Casuar Fight, que reuniu atletas de diversos lugares do país. ARRAIAL DO CABO – Um atleta de Arraial do Cabo , na Região dos Lagos do Rio, conquistou um cinturão durante um evento de luta, realizado nesse sábado (21), na capital de São Paulo. O lutador de muay thai, de 25 anos, venceu o adversário Lucas Souza, de 27, na categoria meio-médio, no evento, que reuniu atletas de diversos lugares do país.

Após a vitória, Geovani falou sobre a importância da conquista. “Essa vitória é muito importante, porque pode alavancar cada vez mais a minha carreira, abrir portas para mais eventos e me ajudar a conquistar todos os objetivos. Também é muito importante para a equipe, porque mostra o nosso trabalho”, disse.

Morador do distrito de Monte Alto, o lutador treina desde os 16 anos de idade, e começou a lutar em 2015. O treinador do atleta, o ex-lutador Pedro Rocha, afirma que Geovani um forte muay khao, como são conhecidos os lutadores que dominam os golpes com o joelho e cotovelo, para vencer o oponente.