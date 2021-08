O evento visa envolver crianças e educadores em atividades esportivas, conhecendo a origem das Olimpíadas, as variadas modalidades, jogos pré-desportivos, além de promover inclusão, trabalho em equipe e o símbolo olímpico de paz entre os povos - Divulgação

Publicado 21/08/2021 11:27 | Atualizado 21/08/2021 11:31

Belford Roxo - Para mostrar a importância do Esporte e incentivar o espírito de competição saudável, o Instituto Educacional Silva Alves (IESA), em parceria com a Prefeitura Municipal de Belford Roxo, através da Secretaria Municipal de Esporte e Lazer realiza na próxima terça-feira (24/08), a partir das 8h, na Vila Olímpica de Belford Roxo, no bairro Piam, a “1ª Mini Olimpíadas da IESA”.

O evento visa envolver crianças e educadores em atividades esportivas, conhecendo a origem das olimpíadas, as variadas modalidades, jogos pré-desportivos, além de promover inclusão, trabalho em equipe e o símbolo olímpico de paz entre os povos.



Camila e Joyce com os atletas que irão participar dos jogos Divulgação

A professora de educação física, Joyce Souza, uma das responsáveis pela organização dos jogos, ao lado da coordenadora pedagógica, Camila Larissa Gonçalves, disse que o projeto foi desenvolvido privilegiando a prática de algumas modalidades esportivas, com fins recreativos e informativos para os alunos. “Queremos incentivar o trabalho em equipe, a colaboração, o bom desempenho e a disputa salutar. Será muito importante levar os estudantes para essa experiência no maior espaço esportivo da cidade”, destacou Joyce Souza.

A Mini Olimpíada vai contar com a participação de 52 alunos que integram os anos iniciais e finais do ensino fundamental, e os mesmos utilizarão a pista de atletismo, o campo de grama sintética e a quadra polivalente.



Modalidades que serão disputadas: corrida de 100 metros, revezamento, handebol, futsal e jogos pré-esportivos.



“Os portões da Vila Olímpica de Belford Roxo estarão sempre abertos para as escolas e instituições com fins sociais, que colocam o esporte como prioridade, pois demonstram que valorizam a Educação, o Esporte, a Saúde e o Lazer. Só tenho a parabenizar a todos que desenvolvem projetos visando o futuro de nossas crianças, pois essa é uma das metas do Governo Waguinho em trabalho conjunto com a deputada federal Daniela do Waguinho e o deputado estadual Márcio Canella’, declarou o secretário de Esporte e Lazer, Rodrigo Gomes.



A atividade será restrita aos alunos e educadores do IESA e respeitará o protocolo do Ministério da Saúde, para evitar a propagação da pandemia da Covid-19.