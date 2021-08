O SE Belford Roxo fez 7 a 1 sobre o Atlético Carioca - Marcos Leandro / SEBR

Belford Roxo - Com muita emoção numa goleada espetacular, no Atlético Carioca de 7 a 1, o Sociedade Esportiva Belford Roxo conquistou a liderança absoluta do Campeonato Carioca da Série C, nesta tarde (19), no Estádio Nélio Gomes, no bairro Hinterlândia. Os belforroxenses fecharam a fase classificatória com 42 pontos. Nas semifinais da competição, o clube da Baixada Fluminense encara o Búzios. Os gols foram marcados por Edinho (3), Jeferson, Rincón, Dentinho e Jean Cláudio.

O SE Belford Roxo entrou em campo com: Dida, George (Renatinho), Scarpa, Rincón, Coutinho (Melque), Marcos Japão (Heloan / Kauã), Rafael, Edinho, Jeferson, Jean Cláudio, Hudson (Dentinho). Técnico: Diego Brandão. Auxiliar técnico: Márson Almeida.



O primeiro jogo das semifinais acontece neste domingo (22/08) contra o Búzios, às 15h, no Estádio Alair Corrêa, em Cabo Frio, na Região dos Lagos.