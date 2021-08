A comandante do 39º BPM, a tenente-coronel Daniele Neder, esteve do comando do evento no bairro São Bernardo - Divulgação / 39º BPM

Publicado 18/08/2021 22:09 | Atualizado 18/08/2021 22:18

Belford Roxo - O 39º Batalhão de Polícia Militar, em Belford Roxo, está apagando velinhas nesta quarta-feira (18/08). A unidade no bairro São Bernardo celebra seu 16º aniversário. O batalhão é comandado pela tenente-coronel, Daniele Neder, e recentemente ganhou uma Companhia Destacada no bairro Roseiral.



A deputada federal Daniela do Waguinho, junto a corporação do 39º BPM< participou do evento festivo Divulgação / 39º BPM Um evento festivo aconteceu nesta quarta-feira (18) na unidade, com a presença da corporação, da deputada federal Daniela do Waguinho (MDB), o secretário de Estado de Polícia Militar, Coronel Figueredo e outras autoridades.