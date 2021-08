Os criminosos tentaram fugir e chegaram a atirar contra os agentes. Após uma perseguição, a equipe conseguiu realizar a abordagem no bairro Coelho da Rocha - Divulgação / PRF

Os criminosos tentaram fugir e chegaram a atirar contra os agentes. Após uma perseguição, a equipe conseguiu realizar a abordagem no bairro Coelho da RochaDivulgação / PRF

Publicado 16/08/2021 16:34 | Atualizado 16/08/2021 16:36

Belford Roxo - Uma operação da Policia Rodoviária Federal (PRF) para combate ao roubo de carga terminou com dois criminosos presos e dois mortos. A ação aconteceu durante a madrugada desta segunda-feira (16/08), na BR-116 (Rodovia Presidente Dutra), na altura de Belford Roxo.

O flagrante ocorreu quando os policiais deram ordem de parada a dois veículos de passeio. Os criminosos tentaram fugir e chegaram a atirar contra os agentes. Após perseguição, a equipe conseguiu realizar a abordagem no bairro Coelho da Rocha, em São João de Meriti.

Os motoristas dos dois carros foram presos, já os passageiros possuíam ferimentos por disparo de arma de fogo e foram socorridos para o Hospital Geral de Nova Iguaçu, entretanto não resistiram. No interior dos veículos, foi encontrada uma pistola municiada, calibre 9mm, com numeração suprimida. Um dos presos confessou que o passageiro do seu veiculo também estava armado, mas ao acabar as munições jogou o revolver pela janela. A arma não foi encontrada pelos policiais.

A ocorrência foi encaminhada para a Delegacia de Homicídios da Baixada Fluminense e para a Delegacia de Roubos e Furtos de Cargas para a realização dos procedimentos cabíveis.