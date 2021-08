SE Belford Roxo e Paduano fizeram um jogo muito disputado no CFZ - Marcos Leandro / SEBR

Publicado 15/08/2021 21:37 | Atualizado 15/08/2021 21:40

Belford Roxo – O Sociedade Esportiva Belford Roxo conheceu neste domingo (15/08) sua segunda derrota na Série C do Campeonato Carioca. Os belforroxenses, que lideram a competição da Ferj, perderam por 2 a 0 para o Paduano, no Estádio do CFZ, no Recreio dos Bandeirantes, na Zona Oeste do Rio de Janeiro.

Faltando apenas uma rodada para o término da fase de classificação, o SE Belford Roxo lidera a competição com 39 pontos, totalizando 13 vitórias e duas derrotas. O Paduano é o segundo com 38.



A equipe da Baixada Fluminense encerra sua participação no primeiro turno, na próxima quinta-feira (19/08), contra o Atlético Carioca, às 15h, no Estádio Nélio Gomes, no bairro Hinterlândia, em Belford Roxo.